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أحمد جودة - القاهرة - أبدى لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام بوتافوجو البرازيلي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن طبيعة البطولة لا تمنح فرصة كبيرة للتعويض، وهو ما يُحتم على الفريق الاستعداد بشكل أفضل للمواجهات القادمة.

إنريكي بعد الخسارة من بوتافوجو: البطولة قصيرة.. وعلينا الاستعداد لما هو أصعب

وقال إنريكي في تصريحات عقب اللقاء: "البطولة قصيرة للغاية، وقد تغادرها بشكل سريع. لقد شاركت في العديد من بطولات كأس العالم، وأعلم تمامًا أن الأمور صعبة، ولا أحد يعلم ما قد يحدث."

وأضاف مدرب سان جيرمان: "علينا أن نُغلق صفحة مباراة بوتافوجو سريعًا ونركز على المواجهة القادمة أمام سياتيل ساوندرز الأمريكي، التي ستكون حاسمة في مشوارنا بالبطولة."

ويحتاج الفريق الفرنسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل منافسة قوية في المجموعة.

وتُعد هذه الهزيمة بمثابة إنذار مبكر للنادي الباريسي، الذي يسعى لتحقيق لقب عالمي طال انتظاره، وسط ترقب كبير من جماهيره ومتابعيه حول العالم.