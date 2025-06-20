الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل استعدادات الاندية الكبرى للظهور المشرف في النسخة القادمة من كأس العالم للاندية 2025 المقرر اقامتها في الولايات المتحدة، تشهد سوق الانتقالات صراعا محتدما على ضم افضل العناصر ويبدو ان النادي الاهلي المصري قد دخل الموسم بقوة، بعدما حسم واحدة من اقوى الصفقات الدفاعية على الساحة المحلية، متفوقا على غريمه التقليدي نادي الزمالك.

خطفوه من الزمالك.. الخطيب يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

كشفت مصادر مطلعة عن نجاح النادي الاهلي في التوصل لاتفاق نهائي مع نادي فاركو لضم المدافع الصاعد ياسين مرعي، وذلك في صفقة تمثل سادس تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الصفقة جاءت بعد منافسة قوية مع نادي الزمالك الذي حاول بدوره التعاقد مع اللاعب، ما جعل ضمه إلى الاهلي بمثابة ضربة موجعة لغريمه.

مدافع بمواصفات دولية

يتمتع ياسين مرعي بإمكانات دفاعية متميزة جعلته محط أنظار كبار الأندية في الدوري المصري وقد نال اللاعب إشادة الجهاز الفني للنادي الاهلي بعد تقييم دقيق لمستواه الفني خلال الفترة الماضية ومن أبرز مميزاته:

تمركز دقيق داخل الملعب

قوة بدنية عالية

تفوق في الكرات الهوائية

هدوء وثبات تحت الضغط

قراءة مميزة لتحركات الخصم

الصفقات الصيفية للأهلي حتى الآن

بصفقة ياسين مرعي، يكون النادي الاهلي قد أتم حتى الآن ستة تعاقدات خلال الميركاتو الصيفي، وهي كالتالي:

1. محمود حسن تريزيجيه – من طرابزون سبور

2. حمدي فتحي – إعارة من الوكرة

3. محمد علي بن رمضان – من فرينكفاروش

4. أحمد سيد زيزو – انتقال حر

5. محمد أحمد سيحا – من المقاولون العرب

6. ياسين مرعي – من فاركو (بانتظار الإعلان الرسمي)

استعدادات الأهلي للبطولة العالمية

تحركات الأهلي في سوق الانتقالات تشير بوضوح إلى نية الإدارة تجهيز فريق قوي وقادر على الظهور بشكل مشرف في كأس العالم للأندية ورغم التركيز على المنافسات المحلية، إلا أن إدارة الأهلي تسعى لتوسيع طموحاتها نحو البطولات القارية والعالمية، من خلال تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة وذات كفاءة عالية.

تعد صفقة ضم ياسين مرعي خطوة استراتيجية ضمن خطة الأهلي لتعزيز صفوفه، تمهيدا لخوض تحديات كبيرة في الموسم الجديد ويؤكد النادي من خلال هذه التحركات أنه مستمر في مشواره نحو الريادة، واضعا نصب عينيه هدفا واحدا وهو الصعود لمنصات التتويج محليا ودوليا، مهما بلغت حدة المنافسة.