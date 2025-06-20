الرياض - كتبت رنا صلاح - قد تقرر أن يخوض فريق بنفيكا البرتغالي، اليوم الجمعة، مباراة الجولة الثانية في دور المجموعات أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر أن تختتم فعالياتها يوم 13 من شهر يوليو القادم.

دي ماريا يقود معركة البقاء.. تشكيل بنفيكا المتوقع أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025

وجدير بالذكر أنه قد كان بنفيكا تعادل في الجولة الأولى أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما صباح الثلاثاء الماضي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، فقد كان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10، في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية بثلاث نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة، فيما يأتي بنفيكا وبوكا جونيورز في المركز الثاني بنقطة واحدة لكل فريق.

تشكيل بنفيكا المتوقع أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: أناتولي ترابين.

في خط الدفاع: دال – سيلفا – أوتامندي – كاريراس.

في خط الوسط: فلورنتينو – أورسنس – ريناتو سانشيز.

في خط الهجوم: دي ماريا – برومه – بافلِديس.

موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

من المقرر أن، تقام مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، مساء اليوم الجمعة 20 يونيو، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وقد تقرر أن تنقل مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، عبر منصة دازن على الهواء مباشرة، المالك الحصري لبث مباريات البطولة القارية للموسم الكروي الحالي.