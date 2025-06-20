الأهلي يُغلق الباب أمام عودة محمد شريف.. والبديل قادم بعد مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم بشكل نهائي بشأن عودة المهاجم السابق محمد شريف إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء تجربته الاحترافية الأخيرة مع نادي الخليج السعودي، والذي انتقل إليه قادمًا من الأهلي قبل موسمين.

الأهلي يُغلق الباب أمام عودة محمد شريف

وعلى الرغم من أن اللاعب أبدى رغبة قوية في العودة إلى القلعة الحمراء، وحرص على إيصال هذه الرغبة عبر عدد من الوسطاء خلال الفترة الماضية، إلا أن رد إدارة النادي كان حاسمًا برفض الفكرة تمامًا، وعدم فتح باب المناقشة حولها.

وترى إدارة الأهلي أن محمد شريف لم يعد خيارًا مناسبًا لتدعيم الخط الهجومي للفريق في المرحلة المقبلة، في ظل تقييم الجهاز الفني واحتياجات الفريق للموسم الجديد.

كما أن هناك عددًا من المهاجمين المحليين الآخرين المُرشحين للانضمام إلى صفوف الأحمر، ويعمل النادي على دراسة أفضلهم تمهيدًا للتفاوض مع أحدهم بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.