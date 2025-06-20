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أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم، 20 يونيو عام 1993، وُلد أحمد رفعت، نجم منتخب مصر السابق، الذي رحل عن عالمنا في يوليو 2024 عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد أزمة صحية مفاجئة أوقفت مشواره مبكرًا، لكن ذكراه ستبقى خالدة في قلوب محبيه.

في ذكرى ميلاده.. أحمد رفعت باقٍ في القلوب

رفعت، الذي بدأ مشواره الكروي في ناشئي الأهلي قبل أن يصنع اسمه مع إنبي، برز مبكرًا كمواهب نادرة. تألقه في مركز الجناح جعله أحد أكثر اللاعبين إثارة في جيله، وانتقل بعدها إلى الزمالك، حيث سطع اسمه بشكل لافت وساهم في تحقيق بطولة السوبر المصري.

ولعب رفعت أيضًا لأندية الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، وخاض تجربة احترافية قصيرة في نادي الوحدة الإماراتي، قبل أن ينضم إلى فيوتشر، الذي تألق معه وقاده لتحقيق لقب كأس الرابطة المصرية.

مشوار أحمد رفعت لم يكن طويلًا داخل الملاعب، لكنه ترك بصمة واضحة في كل فريق مثّل ألوانه، وسيرته الطيبة ظلت تسبقه، بشهادة كل من زامله داخل وخارج الملعب.

مهاراته، شخصيته المتواضعة، وروحه القتالية جعلت منه نموذجًا نادرًا، لا يُنسى.

في ذكرى ميلاده، يتجدد الحنين، وتتجدد الدعوات بالرحمة.. و"رفعت" سيبقى في الذاكرة كأحد الوجوه التي أحبّتها الجماهير وتمنّت لها المزيد.