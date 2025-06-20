نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة السعودية في كأس الكونكاكاف بعد الخسارة أمام الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكبّد المنتخب السعودي أول هزيمة له في مشواره بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، وذلك بعد خسارته أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم صباح اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من البطولة المقامة حاليًا على الأراضي الأمريكية.

نتيجة مباراة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

وجمعت هذه المواجهة بين المنتخبين السعودي والأمريكي على ملعب ضمن منافسات المجموعة الرابعة، حيث جاءت المباراة ضمن سياق تنافسي قوي، خاصة بعد فوز الفريقين في الجولة الافتتاحية، مما منح اللقاء أهمية مضاعفة على مستوى صدارة المجموعة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب الأمريكي كريس ريتشاردز في الدقيقة 63 من عمر المباراة، مستغلًا كرة عرضية ليضعها برأسه داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة عززت موقعه في صدارة الترتيب.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية

بهذه النتيجة، رفع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة منفردًا، فيما تجمّد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني مؤقتًا.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشاركته في البطولة بتحقيق فوز ثمين على منتخب هايتي بهدف نظيف، في بداية مشجعة لمشواره كضيف شرف في هذه النسخة من البطولة، والتي يشارك فيها لأول مرة بدعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية والولايات المتحدة، منتخبي هايتي وترينيداد وتوباغو، واللذين تواجها صباح اليوم في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتقاسم المنتخبان النقاط ويحصد كل منهما أول نقطة في رصيده.

وبعد إسدال الستار على مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، جاء الترتيب على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية – 6 نقاط

السعودية – 3 نقاط

هايتي – نقطة واحدة

ترينيداد وتوباغو – نقطة واحدة