منتخب السعودية يخسر من الولايات المتحدة في كأس الكونكاكاف الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى المنتخب السعودي خسارة صعبة أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في اللقاء الذي جمع بينهما صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، وذلك بنتيجة هدف دون مقابل.

وجاءت مشاركة الأخضر في البطولة القارية بصفته ضيف شرف، بعد أن تلقى دعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف للمشاركة في نسخة هذا العام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الكروية وتوسيع نطاق المنافسة.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلًا من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية - صاحب الأرض والمنظم - بالإضافة إلى منتخبي هايتي وترينيداد وتوباغو.

منتخب السعودية يخسر من الولايات المتحدة

وكان المنتخب السعودي قد افتتح مشواره في البطولة بشكل إيجابي، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الأولى على منتخب هايتي بهدف نظيف، مما منحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة أمريكا.

وفي ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات، واجه المنتخب السعودي تحديًا صعبًا أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم اللقاء صباح اليوم على الأراضي الأمريكية وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، إلا أن المنتخب الأمريكي تمكن من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، عبر مدافعه كريس ريتشاردز، الذي استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسكنها الشباك برأسية متقنة، معلنًا تقدم فريقه.

ورغم محاولات المنتخب السعودي للعودة في النتيجة خلال ما تبقى من زمن المباراة، فإن الدفاع الأمريكي وحارس المرمى حالا دون إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الأمريكي بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد الأخضر عند ثلاث نقاط من مباراتين، بينما يرفع منتخب الولايات المتحدة رصيده إلى ست نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة مؤقتًا في انتظار باقي مباريات الجولة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مواجهته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب ترينيداد وتوباغو، في مباراة مصيرية لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.