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أحمد جودة - القاهرة - أثبت ليونيل ميسي من جديد أن الموهبة لا تخضع لعامل الزمن، بعدما سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة، ساهم في فوز إنتر ميامي على بورتو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

من برشلونة إلى ميامي.. ركلات ميسي الحرة لا تزال قاتلة

وجاء هدف ميسي من تسديدة متقنة نفذها من مسافة 20 ياردة، تجاوزت الحائط البشري واستقرت في الزاوية الصعبة، ليمنح فريقه التقدم في مباراة مهمة عززت حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

هذا الهدف رفع رصيد ميسي إلى 68 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة في مسيرته الاحترافية، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا في هذا النوع من الأهداف في تاريخ كرة القدم، خلف البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو الذي سجل 77 هدفًا، وأسطورة البرازيل بيليه الذي سجل 70 هدفًا.

هدف ميسي جاء بعد هدف أول لزميله تيلاسكو سيغوفيا، ليمكنا إنتر ميامي من تحقيق أول انتصار لنادٍ أمريكي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 37 عامًا أظهر من جديد أنه لا يزال قادرًا على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة، وأن اسمه لا يزال حاضرًا في قائمة الأفضل، مهما تغيّرت الأندية أو المسابقات.

ومن المنتظر أن يواجه إنتر ميامي فريق بالميراس البرازيلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث سيكون التعادل كافيًا لتأهلهما معًا إلى الدور التالي.