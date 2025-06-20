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أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم من عام 1997، أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب رونالدو نازاريو، قادمًا من برشلونة الإسباني، مقابل مبلغ قياسي عالمي آنذاك بلغ 19.5 مليون جنيه إسترليني.

صفقة غيّرت وجه الكالتشيو.. رونالدو ينضم إلى إنتر ميلان في مثل هذا اليوم

صفقة رونالدو لم تكن مجرد انتقال عادي في سوق الانتقالات، بل شكلت لحظة مفصلية في تاريخ الكرة الإيطالية والأوروبية. "الظاهرة" كما يُلقب، قدّم مستويات استثنائية بقميص النيراتزوري، وسرعان ما فرض نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم.

خلال مسيرته مع إنتر، شارك رونالدو في 99 مباراة رسمية، سجل خلالها 59 هدفًا، وتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى فوزه بالكرة الذهبية في موسمه الأول، وهو إنجاز نادر للاعب في أول مواسمه مع فريق جديد.

في عام 1998، قاد رونالدو إنتر ميلان للتتويج بكأس الاتحاد الأوروبي، بعدما قدّم أداءً مذهلًا في المباراة النهائية ضد لاتسيو، ليؤكد أنه لم يكن مجرد نجم لامع، بل قوة هجومية لا يمكن إيقافها.

رحلة رونالدو مع إنتر وإنجازاته الفردية والجماعية جعلت من صفقة انتقاله واحدة من أكثر الصفقات تأثيرًا في تاريخ اللعبة.