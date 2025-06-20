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أحمد جودة - القاهرة - أثارت "كمامة" كول بالمر، نجم نادي تشيلسي، موجة من الجدل والدهشة، بعد ظهوره وهو ينزل من الطائرة مرتديًا قناعًا للوجه، في مشهد وصفته بعض وسائل الإعلام بـ "الصادم"، خاصة مع اقتراب مواجهة فريقه المرتقبة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية.

بالمر يثير الجدل بـ "الكمامة" قبل مواجهة فلامنجو في مونديال الأندية

مدرب الفريق، إنزو ماريسكا، حاول التخفيف من وطأة الجدل المثار، وأوضح في تصريح مقتضب أن الأمر لا يتعدى كونه "مزحة" من اللاعب، في محاولة لتهدئة الموقف وإبعاده عن سياق التفسيرات الجدية.

لكن كول بالمر قدّم توضيحًا مخالفًا تمامًا، حيث قال: "لم تكن مزحة. أنا فقط لا أحب رائحة الطائرات، ولهذا السبب أرتدي قناعًا. لا شيء آخر. إنزو لا يعلم، لم أخبره، لكنه أيضًا لم يسألني".

التصريحات فتحت الباب أمام تساؤلات جديدة حول تعامل النادي مع هذه المواقف، خاصة في ظل الاهتمام الإعلامي المتزايد بكل ما يحيط بالبطولة ومشاركة الأندية الأوروبية فيها.

ويستعد تشيلسي لمواجهة فلامنجو ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وسط متابعة كبيرة من وسائل الإعلام والجماهير، في وقت يُسلّط فيه الضوء بشكل أكبر على كول بالمر، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الفريق.