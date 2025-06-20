نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يرصد التعاقد مع نجم تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بريطانية أن نادي آرسنال يسعي للتعاقد مع نوني مادويكي، نجم تشيلسي، ضمن خطط النادي لتدعيم الخط الأمامي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

آرسنال يرصد التعاقد مع نجم تشيلسي

وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي تليجراف، فإن مادويكي، البالغ من العمر 23 عامًا، يُعد أحد الأسماء المطروحة على طاولة المدير الفني ميكيل أرتيتا، الذي يسعى لإضافة حلول هجومية جديدة تدعم طموحات الفريق في الموسم المقبل.

وقدم مادويكي موسمًا مميزًا مع تشيلسي 2024/2025، حيث شارك في 42 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ما لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، بينها آرسنال.

ورغم اهتمام “الغانرز”، فإن ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد مع تشيلسي حتى صيف 2030 قد يُصعّب من إتمام الصفقة، خاصة مع وجود منافسة من أندية أخرى لم تُعلن هويتها حتى الآن.