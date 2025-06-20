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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مستجدات جديدة تتعلق بمستقبل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، وسط اهتمام متزايد من نادي ليفربول بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آخر تطورات انتقال إيزاك إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي

وبحسب ما نشرته صحيفة ليفربول إيكو، فإن إيزاك يتصدر قائمة أولويات إدارة “الريدز” لتدعيم مركز قلب الهجوم، ضمن خطة شاملة لتعزيز الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، الذي يطمح فيه النادي للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم السويدي لم يُبدِ رغبة في تمديد عقده مع نيوكاسل، ما يفتح الباب أمام ليفربول للدخول في مفاوضات رسمية، خاصة في ظل قناعة الإدارة بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المرجوة.

ورغم أن الصفقة قد تتجاوز حاجز الـ116 مليون جنيه إسترليني، إلا أن التقارير تؤكد أن القيمة المالية لن تكون عائقًا أمام ليفربول في حال حُسم القرار بالمضي قدمًا نحو التعاقد معه.

يُذكر أن إيزاك يرتبط بعقد مع نيوكاسل حتى صيف 2028، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق في يناير 2023 بعقد يمتد لست سنوات، ونجح منذ ذلك الحين في إثبات نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.