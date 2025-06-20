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أحمد جودة - القاهرة - توصل برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، يقضي بانضمامه إلى صفوف البلوجرانا اعتبارًا من الموسم المقبل، بموجب عقد يمتد حتى صيف عام 2031.

برشلونة يحسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز

وجاءت هذه الخطوة تلبيةً لرغبة المدير الفني الجديد هانز فليك، الذي شدد على ضرورة تعزيز الخط الهجومي للفريق بعناصر شابة وواعدة، وكان ويليامز على رأس قائمة أولوياته.

وشهدت الصفقة منافسة قوية من نادي بايرن ميونيخ، غير أن اللاعب الدولي الإسباني أعرب عن تفضيله الانضمام إلى برشلونة، مما منح الأخير الأفضلية وسرّع من وتيرة المفاوضات.

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق بات في مراحله النهائية، حيث يجري حاليًا إعداد الوثائق الرسمية، ولا يتبقى سوى تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بلباو، والذي تبلغ قيمته 58 مليون يورو، وقد تصل إلى 64 مليون يورو شاملة الضرائب.

ومن المتوقع أن يتقاضى نيكو ويليامز راتبًا سنويًا يتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، ضمن هيكل مشابه للعقد الذي وقّعه مؤخرًا الحارس الشاب خوان غارسيا مع النادي الكتالوني.