نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفارق هدف.. ميسي يهدد عرش رونالدو في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجّل هدفًا رائعًا من ركلة حرة في الدقيقة 54، رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

بهذا الهدف، ارتقى ميسي إلى وصافة الهدافين التاريخيين للبطولة، متساويًا مع النجمين كريم بنزيما وجاريث بيل.

ويفصل ميسي هدف وحيد فقط عن الرقم القياسي المسجّل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمونديال الأندية بـ7 أهداف.

ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم للأندية (حتى الآن):

كريستيانو رونالدو – 7 أهداف ليونيل ميسي – 6 أهداف كريم بنزيما – 6 أهداف جاريث بيل – 6 أهداف

إذا سجل ميسي هدفًا إضافيًا في النسخة الحالية، فسيتساوى مع رونالدو، أما إذا سجل هدفين، فسينفرد بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة.



