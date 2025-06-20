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أحمد جودة - القاهرة -

غُرّم نادي مانشستر سيتي 1.45 مليون دولار الخميس من قبل رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم على خلفية دوره في تأخير انطلاقة تسع مباريات خلال الموسم الماضي.

تغريم مانشستر سيتي 1.45 مليون دولار

أعلنت الرابطة أن "سيتيزينس" خرق القواعد المتعلقة بإنطلاق المباريات واستئنافها.

بلغ التأخير الأطول دقيقتين و24 ثانية قبل انطلاق الشوط الثاني من دربي مانشستر بمواجهة الجار اللدود يونايتد في ملعب "أولد ترافورد" في ديسمبر الماضي.

قالت الرابطة إن سيتي قبل التهم الموجهة إليه واعتذر عن هذه الحوادث.

أفادت رابطة "بريميرليج" في بيان "تساعد القوانين المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها على ضمان تنظيم المسابقة بأعلى مستوى احترافي ممكن، وتوفر اليقين للجماهير والأندية المشاركة".

تابعت "كما أنه يضمن بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا للجدول الزمني".

ليست المرة الاولى التي يجد فيها سيتي نفسه في مأزق بما يتصل بتأخير موعد انطلاق المباريات. سبق ان غرّم النادي أكثر من مليوني جينه استرليني العام الماضي نتيجة 22 انتهاكا لمواعيد انطلاق المباريات أو استئنافها.

أنهى رجال المدرب الاسباني بيب جوارديولا منافسات الدوري في الموسم المنصرم في المركز الثالث بعدما وصلت سلسلة تتويجهم باللقب لأربعة اعوام متتالية إلى نهايتها بفوز ليفربول باللقب.

يشارك سيتي الذي خسر أيضًا بشكل مفاجئ في نهائي كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس 0-1، في النسخة الاولى من كأس العالم للاندية بحلتها الجديدة في الولايات المتحدة، علما إنه يحمل لقب النسخة الاخيرة.