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أحمد جودة - القاهرة -

عوّض الالماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا تأخره بمجموعة ليتغلب بصعوبة على الايطالي لورنتسو سونيغو (46) بنتيجة 3-6 و6-4 و7-6 (2/7) في الدور ثمن النهائي من دورة هاله الالمانية (500 نقطة) في كرة المضرب.

زفيريف يقلب تأخره أمام سونيجو ويبلغ ربع النهائي

ويلتقي زفيريف (28 عاما) مع الإيطالي الآخر فلافيو كوبولي (24) في الدور ربع النهائي.

حقق زفيريف، الذي وصل إلى نهائي هاله في عامي 2016 و2017، فوزه الخامس بالعلامة الكاملة بمواجهة سونيغو، بعد عام من تغلبه عليه في الدور نفسه من الدورة التي تقام على أرض عشبية وتسبق بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

لكن الطريق للفوز لم يكن مفروشا بالورود بالنسبة للالماني، إذ خسر إرساله ليتقدم منافسه الإيطالي 4-3 في المجموعة الأولى، قبل أن يقتنصها من الفرصة الاولى.

وردّ زفيريف في المجموعة الثانية كاسرا إرسال منافسه عندما كان متقدما 5-4، ليفرض التعادل ويجر اللقاء إلى مجموعة ثالثة فاصلة.

أظهر سونيغو مقاومة كبيرة في المجموعة الاخيرة التي احتاجت إلى شوط كسر التعادل كي يحسمها الالماني في طريقه لبلوغ ربع النهائي.

يلتقي في وقت لاحق الايطالي يانيك سينر الأول مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (45) ساعيا إلى مواصلة مشواره في الدورة بعد أسبوعين من خسارته الدراماتيكية والماراثونية أمام الاسباني كارلوس ألكاراس في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع التشيكي توماس ماخاك (23) الفائز على المجري فابيان ماروشان (58) بنتيجة 6-2 و6-3.

كذلك، بلغ الارجنتيني توماس مارتن إيتشيفيري (63) ربع النهائي بفوزه على الروسي أندري روبليف (14) بنتيجة 6-3 و6-7 (7/4) و7-6 (6/8) في لقاء استغرق حوالى ثلاث ساعات.

ويلتقي إيتشيفيري في الدور المقبل مع الروسي كارن خاتشانوف (22).