نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق فلامنجو البرازيلي نظيره تشيلسي الإنجليزي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

تنقل المباراة عبر منصة «Dazn» الأمريكية، بصورة مجانية، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

ويعد لقاء فلامنجو البرازيلي أمام تشيلسي الإنجليزي بمثابة لقاء الصراع على حسم قمة وتصدر المجموعة الرابعة، حيث فاز الفريقين في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويقع فريق فلامنجو البرازيلي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من:

تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس الأمريكي، الترجي التونسي.

