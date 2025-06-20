نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا واوكلاند اليوم في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق بنفيكا البرتغالي أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب إكسبلوريا، بولاية فلوريدا الأمريكية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشرة ظهرا بتوقيت أمريكا.

تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي أكشن، وذلك بصوت المعلق الرياضي راشد الدوسري، كذلك منصة «Dazn» الأمريكية.

يذكر أن فريق أوكلاند سيتي خسر بأكبر نتيجة في تاريخ المونديال خلال المباراة الماضية أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بنتيجة 10-0.

ويقع فريق بنفيكا البرتغالي في المجموعة الثالثة، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم كل من:

أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيور الأرجنتيني، بايرن ميونيخ الألماني.

