نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. بوتافوجو يهزم باريس سان جيرمان ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب "روز بول".

أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبوتافجور في كأس العالم

سدد خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 6، تسديدة قوية، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 8، صوب ديزيري دوي لاعب فريق العاصمة الفرنسية، تصويبة قوية، لتمر هي الأخرى بجوار القائم.

تمكن إيجور جيسوس من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 36، بعد تمريرة من سافارينو إلى جيسوس الذي توغل بالكرة إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، ارتطمت بقدم المدافع وليان باتشو وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح باريس سان جيرمان من ناحية اليمين في الدقيقة 51، نفذها فيتينيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جونسالو راموس بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها حارس مرمى بوتافوجو.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 79، سجله برادلي باركولا، وذلك لوجود تسلل على خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويحتل الفريق البرازيلي بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين فيما يحتل فريق العاصمة الفرنسية وصافة الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى.

