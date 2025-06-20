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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة فريق فلامنجو البرازيلي أمام نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تقام المباراة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك في إطار مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

التشكيل المتوقع لمباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية

ومن الأقرب أن يبدأ المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي فيلبي لويس، المباراة أمام تشيلسي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أغوستين روسي.

خط الدفاع: أيرتون لوكاس، ليو بيريرا، ليو أورتيز، جييرمو فاريلا.

خط الوسط: جورجينهو، إريك بولغار، جيورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: لويز أراوخو، بيدرو، جيرسون.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المدير الفني الإيطالي لفريق تشيلسي إنزو ماريسكا، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ليفي كولويل، توسين أدارابيويو، رييس جيمس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، روميو لافيا، كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويك، نيكولاس جاكسون، بيدرو نيتو.

ويقع فريق تشيلسي الإنجليزي في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من:

لوس أنجلوس الأمريكي، بنفيكا البرتغالي، الترجي التونسي.

