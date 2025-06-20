نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 20-6- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو الجاري، في جميع البطولات وأبرزهم بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد

الساعة: 2 صباحًا بتوقيت الإمارات، 1 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، منصة ديزن (DAZN)

باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو، الساعة: 5 صباحًا بتوقيت الإمارات، 4 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

بنفيكا ضد أوكلاند سيتي، الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على منصة ديزن (DAZN)

فلامينجو ضد تشيلسي، الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية؛ على منصة ديزن (DAZN)

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونكاكاف

السعودية ضد أمريكا، الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC 1HD.

ترينداد وتوباجو ضد هايتي، الساعة 1:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC 1HD.

