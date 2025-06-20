الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر يونيو الجاري، مباريات قوية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أهمها مباراة تشيلسي ضد فلامينجو،

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد، الساعة: 2 صباحًا بتوقيت الإمارات، 1 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، منصة ديزن (DAZN)
باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو، الساعة: 5 صباحًا بتوقيت الإمارات، 4 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.
بنفيكا ضد أوكلاند سيتي، الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على منصة ديزن (DAZN).
فلامينجو ضد تشيلسي، الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية؛ على منصة ديزن (DAZN)
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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