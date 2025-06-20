نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.

وتلقى فريق الأهلي الهزيمة أمام نظيره بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس في الجولة الثانية من المونديال.



موعد مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية



ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو 2025، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في تمام الساعة 04:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 05:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية



وأعلنت شبكة قنوات MBC السعودية، عن حصولها بشكل حصري على حقوق بث مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى منصة dazn.

