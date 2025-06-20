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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، في سعيه لحسم صفقة التعاقد مع الجناح الدولي نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو.

برشلونة يقترب من حسم صفقة نيكو ويليامز رغم تعنت بلباو

ووفقًا لتقارير صحفية متعددة، فقد توصل النادي الكتالوني لاتفاق تام مع اللاعب بشأن كافة البنود الشخصية في العقد، لكن العقبة الوحيدة المتبقية تتمثل في موقف ناديه الحالي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة أتلتيك بلباو ترفض التفاوض حول قيمة أقل من الشرط الجزائي المدرج في عقد ويليامز، والذي يبلغ 58 مليون يورو، ما أجبر برشلونة على التفكير بجدية في تفعيل الشرط الجزائي.

وأضافت الصحيفة أن مجلس إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، عقد اجتماعًا مؤخرًا لبحث آلية دفع المبلغ، وسط اتجاه قوي لتسديده على دفعات لتخفيف الضغط المالي على النادي.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من تعاقد برشلونة مع الحارس الشاب خوان غارسيا من إسبانيول، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 26.3 مليون يورو.

من جهتها، أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة برشلونة تهدف إلى إغلاق صفقة نيكو ويليامز قبل يوم 9 يوليو المقبل، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام إلى فترة الإعداد من بدايتها والمشاركة في تحضيرات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب هانز فليك.