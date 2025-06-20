ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو..ويحقق أول فوز في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو ويحقق أرقامًا قياسية في مونديال الأندية.. ليونيل ميسي يسجل هدفًا رائعًا ويقود إنتر ميامي للفوز على بورتو في كأس العالم للأندية 2025.. تصريحات ميسي بعد المباراة وتفاصيل المواجهة المثيرة.

سعادة ميسي بعد الانتصار على بورتو

أعرب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ميسي في تصريحات لقناة DAZN: "إنها سعادة كبيرة، الفريق بأكمله بذل جهدا كبيرا، وعملنا بشكل جيد للغاية، لم نكتف بالدفاع بل تعاملنا مع الكرة بذكاء وهدوء"

إنتر ميامي

هذا الانتصار هو رد فعل بعد التعادل الافتتاحي

وعبّر ميسي عن إحباط الفريق من نتيجة المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل أمام الأهلي، حيث أضاف: "المباراة الأولى تركت مرارة في حلقنا، كنا نؤمن بقدرتنا على الفوز، ومع ذلك كنا معرضين للخسارة أيضًا، لذلك فإن هذا الفوز مهم جدا ونستمتع به الآن".

تفاصيل هدف ميسي الرائع في مرمى بورتو

وعن هدفه من الركلة الحرة المباشرة، قال ميسي: "رأيت حارس المرمى يقف في المنتصف، وكانت الكرة قريبة من المرمى، فاستغليت المساحة المفتوحة وسددت الكرة بدقة في الزاوية الخالية".

الهدف الذي أحرزه ميسي في الدقيقة 54 منح فريقه التقدم بعد تعادل تيلاسكو سيجوفيا في الدقيقة 47، عقب تقدم بورتو في الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء أحرزها سامو أوموروديون بالدقيقة الثامنة.

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أرقام قياسية جديدة لميسي

الهدف الذي أحرزه ميسي رفع رصيده إلى 50 هدفًا بقميص إنتر ميامي منذ انضمامه للفريق، كما أصبح هدفه من الركلة الحرة هو الرقم 68 في مسيرته من هذه النوعية من التسديدات.

وواصل النجم الأرجنتيني الحفاظ على سجله المميز بعدم الخسارة أمام أي فريق برتغالي في مسيرته الكروية الحافلة.

تعرف على موقف المجموعة الأولى

بفوزه على بورتو، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، متساويًا مع بالميراس البرازيلي الذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة واحدة، ويحتل المركز الثالث، في حين بقي الأهلي المصري في المركز الرابع بنقطة وحيدة، مما يزيد من إثارة الجولة الأخيرة في تحديد المتأهلين للدور نصف النهائي.

والجدير بالذكر أن هذا الفوز يعد الأول لفريق من أمريكا الشمالية على فريق أوروبي في تاريخ كأس العالم للأندية.