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أحمد جودة - القاهرة - وسام أبو علي: قدمنا شوطًا أولًا جيدًا أمام بالميراس ولكن الأخطاء كلفتنا الهزيمة.. تصريحات وسام أبو علي عقب خسارة الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2025.. مهاجم الأهلي يعترف بالأخطاء ويشرح تفاصيل الهدف العكسي.

الأهلي سيطر في البداية على مجريات المباراة

أعرب وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي عن رأيه في خسارة الفريق أمام بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بشكل جيد في الشوط الأول من اللقاء.

وقال وسام في تصريحاته لموقع فيفا الرسمي: "الشوط الأول كان جيدا، وشعرنا أننا نسيطر على المباراة منذ الدقيقة الأولى، ونجحنا في الظهور بشكل منظم رغم بعض المحاولات من جانب بالميراس عبر الكرات الطويلة والثابتة".

الأهلي

تراجع في الأداء بعد الاستراحة.. السبب في الخسارة

أوضح أبو علي أن الأداء في الشوط الثاني كان أقل من المتوقع، قائلًا: "في الشوط الثاني لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، كنا بعيدين عن بعضنا البعض، وهذا تسبب في ترك مساحات استغلها الفريق البرازيلي لتسجيل هدفين سهلين".

وأضاف أن سوء التمركز وتراجع الانسجام بين اللاعبين تسبب في منح الأفضلية لبالميراس، وهو ما انعكس على نتيجة اللقاء النهائية.

هدف عكسي مؤلم كلفنا الكثير

وتطرق وسام للحديث عن الهدف العكسي الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه، مؤكدًا: "لقد سجلت هدفًا عكسيًا لأول مرة في حياتي، كنت أحاول تشتيت الكرة لكنها لمست رأسي من الأعلى وسكنت الشباك.

إنه شعور مريع، لأننا لم نرغب أبدًا أن نبدأ الشوط الثاني بهذه الطريقة".

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دعوة للمراجعة والتركيز في اللقاء القادم

وشدد اللاعب على أهمية مراجعة الأخطاء بعد المباراة، مشيرًا إلى ضرورة تحليل الأداء والعمل على تدارك السلبيات قبل المباراة المقبلة، وقال:

"نحتاج للجلوس كمجموعة وتحليل ما حدث والنظر في كيفية تحسين الأداء مستقبلًا، لدينا ما هو أفضل لنقدمه في البطولة".

تعرف على موقف الأهلي في المجموعة

يُذكر أن الأهلي خسر المباراة أمام بالميراس بنتيجة 0-2، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مواجهته المقبلة أمام بورتو فجر 24 يونيو على ملعب ميتلايف، بينما يلتقي بالميراس مع إنتر ميامي في التوقيت ذاته.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية.