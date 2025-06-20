أتلتيكو مدريد يحقق فوزه الأول في مونديال الأندية على حساب سياتل

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن أتلتيكو مدريد من خطف ثلاث نقاط ثمينة من سياتل ساوندرز الأميركي بالفوز علبه بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بينما يتذيل سياتل ساوندرز المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ملخص مباراة اتلتيكو مدريد ضد سياتل ساوندرز

بدأ الشوط الأول بسيطرة كاملة من جانب لاعبي أتلتيكو مدريد حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 عندما سلم جيوفاني سيميوني تمريرة رائعة لزميله بابلو باريوس الذي سدد كرة صاروخية لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى سياتل.

جاءت باقي أحداث الشوط الأول متواضعة ومتعادلة من كلا الجانبين، حيث لم تسفر هجماتهم عن أية أهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم الروخيبلانكوس بهدف نظيف.

جاءت بداية أحداث الشوط الثاني مثيرة ورائعة من كلا الجانبين، حيث نجح أتلتيكو مدريد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 من توقيع اكسل ويتسل الذي تسلم تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة رأسية من زاوية ضيقة ويعلن عن ثاني أهداف أتلتيكو مدريد.

أثار الهدف الثاني لأتلتيكو حفيظة لاعبي سياتل ساوندرز الذين نجحوا في خطف هدف اللقاء الوحيد لهم في المباراة في الدقيقة 51 عن طريق البرت راسناك الذي تسلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء وراوغ حارس أتلتيكو مدريد وسدد كرة صاروخية في مرمى الروخيبلانكوس.

في الدقيقة 56، تمكن لاعبو أتلتيكو مدريد من خطف الهدف الثالث من توقيع بابلو باريوس الذي راوغ حارس مرمى سياتل ساوندرز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية تستقر في الجانب الأيمن لمرمى الفريق الأمريكي.

جاء باقي أحداث الشوط الثاني متواضعا ومتعادلا، حيث لم تثمر أي هجمات من كلا الفريقين عن أية أهداف لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.