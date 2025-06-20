عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام بوتافوجو في كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بوتافوجو البرازيلي في المباراة التي ستقام صباح اليوم الجمعة على ملعب "روز بول"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد بوتافوجو في كأس العالم

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، وليان باتشو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: وارن زاير إيمري، فيتينيا، سيني مايولو.

خط الهجوم: جونسالو راموس، خفيتسا كفاراتسخيليا، ديزيري دوي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية

تمتلك منصة DAZN، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو، عبر قنواتها، بتعليق المعلق يزيد مواقي.

