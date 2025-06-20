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أحمد جودة - القاهرة -

كسر النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، صمته للمرة الأولى بشأن مفاوضات نادي الهلال السعودي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوسيمين يخرج عن صمته ويعلق على مفاوضات الهلال

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق أن الهلال قدم عرضًا ضخمًا لأوسيمين، يمتد لثلاثة مواسم مقابل راتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو، في إطار استعدادات النادي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتحدث أوسيمين عن هذا الملف خلال ظهوره في بودكاست عبر يوتيوب، قائلًا:

"كما تعلم، تبدأ الكثير من الأمور بعد نهاية الموسم. هناك دائمًا أندية تسعى للتعاقد معك، لكنني الآن أركز فقط على الاستمتاع بإجازتي."

وفي سياق آخر، استعاد أوسيمين ذكريات تجربته المميزة مع نادي جالطة سراي التركي، الذي لعب له معارًا في الموسم الماضي، وتُوج معه بثنائية الدوري والكأس.

وقال:

"أتذكر جيدًا الموسم الذي قضيته مع جالطة سراي. أتابع الأهداف التي سجلتها، وأعيد مشاهدة الأخطاء التي ارتكبتها، وهو ما ساعدني كثيرًا على التطور كلاعب."

تجدر الإشارة إلى أن أوسيمين أنهى موسمه مع جالطة سراي كهداف للدوري التركي، كما احتل المركز الرابع في قائمة هدافي كأس تركيا، بفارق هدف وحيد فقط عن صدارة الترتيب.