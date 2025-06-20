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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بارما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين كارلوس كويستا مدربًا له، ليخطو المدرب الإسباني (29 عامًا) أول خطواته كمدرب لفريق أول.

مساعد أرتيتا مدربًا جديدًا لبارما

وسيحل كويستا، الذي وقع عقدا لمدة عامين، محل كريستيان كيفو الذي رحل هذا الشهر لقيادة إنتر ميلان.

وكان كويستا، الذي أصبح الآن أصغر مدرب في البطولات الأوروبية المحلية الخمس الكبرى، الذراع الأيمن لميكل أرتيتا في آرسنال خلال السنوات الخمس الماضية.

وبعد أن قرر في سن مبكرة أن التدريب مستقبله وليس اللعب، حصل كويستا على فرصته الأولى في أتلتيكو مدريد مع فرق الشباب وبعد أربع سنوات هناك، جاب أوروبا لدراسة طرق التدريب.

وخلال هذه الفترة، التقى كويستا مع أرتيتا، الذي كان حينها ضمن الجهاز التدريبي لمواطنه الإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، وبعد عامين في أكاديمية الشباب في يوفنتوس، انضم كويستا إلى آرسنال عام 2020.

ولعب كويستا دورًا بارزًا في منافسة آرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو معروف بمحادثاته المباشرة والفردية مع اللاعبين، إذ كان متخصصا في تطوير اللاعبين فرديًا مع التركيز على المهارات الفنية والمباديء الخططية.

في حين أن كويستا، الذي يجيد ست لغات بطلاقة بينها الإيطالية، ترك انطباعا واضحا على أرتيتا عندما التقيا أول مرة، يمكن قول الشيء نفسه عن فترة وجوده في يوفنتوس عندما كان فيدريكو كيروبيني، الرئيس التنفيذي الحالي لبارما، مسؤولا في النادي.