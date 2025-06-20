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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن دانا وايت الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو إف سي" العالمية للفنون القتالية المختلطة عن قائمة النجوم المشاركين في فعالية "ليلة النزال" المرتقبة، التي تستضيفها أبوظبي ضمن سلسلة بطولات المنظمة العالمية، وذلك للمرة الحادية والعشرين، اذ تقام المنافسات يوم 26 يوليو (تموز) المقبل في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس.

"يو إف سي" تعلن قائمة أبرز المشاركين في "ليلة النزال" بأبوظبي

ويجمع النزال الرئيسي بين النجم الأسترالي روبرت ويتيكر، بطل الوزن المتوسط السابق، والهولندي رينير دي ريدر، بطل عالمي سابق في "ون شامبيونشيب"، والمصنف الثاني عشر حاليًا في يو إف سي.

وفي أبرز المواجهات يلتقي موفسار إيفلويف، صاحب السجل الخالي من الهزائم في وزن الريشة، مع منافسه آرون بيكو، النجم الصاعد والوافد الجديد من "بيلاتور"، في أول ظهور له في يو إف سي.

ويشارك أيضًا بيتر يان، بطل وزن الديك السابق، في نزال مرتقب أمام ماركوس ماكغي.

كما يلتقي برايس ميتشل ضد سعيد نورمحمدوف، وشارا محمدوف ضد مارك أندريه باريو، ونيكيتا كريلوف ضد بوغدان غوسكوف.