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أحمد جودة - القاهرة - قال خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أغلق ملف مباراة بالميراس، وسيتم التحضير لمواجهة بورتو المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ثالث جولات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو

وأضاف ريبييرو: توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية أثر على نسق اللعب، واحتجنا إلى إجراء أربعة تغييرات مع استئناف المباراة في محاولة للعودة إلى مستوى اللعب الذي قدمه الفريق قبل التوقف.

وواصل المدير الفني حديثه: لم يكن لدينا الوقت الكافي لإجراء تغيير كبير في طريقة اللعب بسبب الفترة القصيرة التي تولى فيها الجهاز المسؤولية، ونحاول على قدر استطاعتنا أن نحسن الأداء.

وأوضح ريبييرو أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد موسم طويل وشاق على اللاعبين.

