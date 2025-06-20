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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن خسارة الفريق أمام بالميراس ضمن منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

ياسر ريان: لا يوجد مقارنة بين يحيى عطية الله وعلي معلول وكان من الأفضل مشاركة كريم الدبيس أمام بالميراس

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "لو ودع الأهلي المونديال سيكون بسبب التعادل أمام إنتر ميامي، الفريق كرر نفس سيناريو مباراة إنتر ميامي ولكن فريق بالميراس ذكي جدا وعرف يواجه يمتص حماس الأحمر".

وأضاف: "بالميراس فريق قوي جدا ونجح في توذيع مجهوده طوال المواجهة عكس الأهلي، مفيش مقارنة بين يحيى عطية الله وعلي معلول ومن الأفضل كان مشاركة كريم الدبيس".

وأكمل: "معظم لاعبي الأهلي ليس في حالتهم البدنية والذهنية، كان هناك عشوائية في أداء الأهلي خلال آخر 15 دقيقة، ريبييرو لعب بـ22 لاعب أمام باتشوكا في الودية وهذا كان علامة استفهام ويجب أن يعلم اللاعبين من الأساسي ومن البديل".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي لا يواجه أي ضغوطات في المباريات المحلية ولقاءات دوري الأبطال والمستوى الحقيقي يظهر في المحافل القارية، هناك سوء توفيق يواجه الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين يستحقون أفضل من ذلك".

