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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية في دور المجموعات أمس الخميس، وذلك حين خسر الأهلي المصري بهدفين نظيفين أمام بالميراس البرازيلي، وكذلك فوز إنتر ميامي الأمريكي على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

ونجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحويل تأخر فريق إنتر ميامي الأمريكي بهدف إلى الفوز بهدفين، وذلك حين سجل الهدف الثاني في مرمى فريق بورتو البرتغالي.

وبهذا الهدف، وصل ليونيل ميسي إلى هدفه السادس في بطولة كأس العالم للأندية، متخطيا زميله في الفريق الأمريكي لويس سواريز، وتعادل مع كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، ولاعب ريال مدريد السابق جاريث بيل.

تخطى سواريز ويقترب من رونالدو.. «ميسي» يزحف نحو قمة الهدافين في مونديال الأندية

ويتصدر قائمة الهدافين في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي الحالي، ويأتي ترتيب الهدافين في تاريخ المونديال على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو 7 أهداف.

ليونيل ميسي 6 أهداف.

كريم بنزيما 6 أهداف.

جاريث بيل 6 أهداف.

لويس سواريز 5 أهداف.

سيزار ديلغادو 5 أهداف.

محمد أبو تريكة 4 أهداف.

حسين الشحات 4 أهداف.

دينيلسون 4 أهداف.

بيدرو 4 أهداف.

سالم الدوسري 4 أهداف.

تسوكاسا شيوتاني 4 أهداف.

