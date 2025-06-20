نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو اليوم في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره بوتافوجو البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب روز بول، مباراة العملاق الفرنسي وبوتافوجو، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال الأندية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الكندي درو فيشر، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب روز بول بولاية كاليفورنيا.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة، في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

في المقابل، فاز بوتافوجو على نظيره سياتيل ساونديرز الأمريكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مسابقة مونديال الأندية.

ويحتل العملاق الفرنسي صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن بوتافوجو والذي يحتل وصافة الترتيب بنفس عدد النقاط.

موعد مواجهة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والخامسة بتوقيت عمان والإمارات.

