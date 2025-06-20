نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بوتافوجو البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستضيف ملعب روز بول، مباراة العملاق الفرنسي وبوتافوجو، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال الأندية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الكندي درو فيشر، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب روز بول بولاية كاليفورنيا.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة، في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

في المقابل، فاز بوتافوجو على نظيره سياتيل ساونديرز الأمريكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مسابقة مونديال الأندية.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بوتافوجو

▪︎حراسة المرمى: دوناروما.

▪︎خط الدفاع: مينديش - باشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: رويز - فيتينيا - جواو نيفيش.

▪︎خط الهجوم: ديزيري دوي – راموس - كفاراتسخيليا.

من المقرر، أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والخامسة بتوقيت عمان والإمارات.

ويحتل العملاق الفرنسي صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن بوتافوجو والذي يحتل وصافة الترتيب بنفس عدد النقاط.

