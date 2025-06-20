نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي فوزًا ثمينًا على نظيره بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة مواجهة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية

تمكن بورتو البرتغالي من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثامنة كن زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم الإسباني سامو أموروديون من ركلة جزاء.

ثم عادل إنتر ميامي النتيجة عن طريق الفنزويلي تيلاسكو خوسيه مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47، يعد صناعة متقنة من مارسيلو وايغاندت.

وفي الدقيقة 54، سجل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ثاني أهداف إنتر ميامي من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها على يسار حارس بورتو.

وبتلك النتيجة، يحتل إنتر ميامي وصافة ترتيب جدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر فريق بالميراس والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يأتي بورتو في المرتبة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.