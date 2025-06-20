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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في مسيرته الكروية.

عبدالحليم: حسن شحاتة لعب في كل المراكز داخل الملعب

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " حسن شحاتة لعب في كل المراكز داخل الملعب بجدية وإتقان حتى مركز حراسة المرمى لعب فيه وهو أول من احتضني مع الفريق الأول وهناك ترابط بين اللاعبين القدامى".

وأضاف: "أنتظر من مجلس إدارة نادي الزمالك تدعيمات قوية للفريق استعدادا للموسم الجديد والأهم في كرة القدم بالوقت الحالي هي الإمكانيات المادية".