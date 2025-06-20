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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور أن إدارة نادي الزمالك لم تعقد أي جلسات مؤخرًا مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري أو وكيله، وذلك بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض، نافيًا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات أو نية للرحيل.

الزمالك: لم نعقد جلسات مع سيف الجزيري لتحديد مستقبله خلال الفترة الحالية

وأوضح الغندور، خلال حديثه في برنامجه "ستاد المحور"، أن مصدرًا مطلعًا داخل النادي شدد على أن مجلس الإدارة لم يتطرق من الأساس إلى مناقشة مصير الجزيري، سواء من خلال اجتماعات مباشرة أو تواصل غير رسمي، وأن كل ما يتردد في هذا السياق لا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف المصدر، حسب ما نقله الغندور، أن سيف الدين الجزيري لا يزال يرتبط بعقد رسمي مع الزمالك، ولم يتم طرح فكرة بيعه أو رحيله عن الفريق في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب الآن على ترتيب أوراق الفريق للموسم المقبل دون اتخاذ قرارات متسرعة بشأن اللاعبين الأساسيين.