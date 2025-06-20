نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: تأكدت من عدم حصول عبد الواحد السيد على سٌلفة من الزمالك بل يداين النادي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك صديق مقرب من عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نفى تلقيه سُلفة من النادي خلال الفترة الماضية.

أمير هشام: تأكدت من عدم حصول عبد الواحد السيد على سٌلفة من الزمالك بل يداين النادي

وتابع هشام خلال برنامجه "بلس 90" على قناة النهار: "صديق عبد الواحد السيد تواصل معي وأكد أن الأخبار المتداولة بشأن حصوله على 8 ملايين جنيها هي معلومة غير دقيقة".

وأضاف: "تأكدت من عدم حصول مدير الكرة السابق من أي سلفة من الزمالك، بل أنه قام بدفع بعض التكاليف الخاصة بالفريق أثناء المعسكرات وفنادق إقامة وغيره من الأمور".