الرياضة

عبدالحليم علي: حسن شحاتة لعب في كل المراكز داخل الملعب

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عبدالحليم علي: حسن شحاتة لعب في كل المراكز داخل الملعب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في مسيرته الكروية.

وقال العندليب في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " حسن شحاتة لعب في كل المراكز داخل الملعب بجدية وإتقان حتى مركز حراسة المرمى لعب فيه وهو أول من احتضني مع الفريق الأول وهناك ترابط بين اللاعبين القدامى".

وأضاف: "أنتظر من مجلس إدارة نادي الزمالك تدعيمات قوية للفريق استعدادا للموسم الجديد والأهم في كرة القدم بالوقت الحالي هي الإمكانيات المادية".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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