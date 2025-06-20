نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: "سكاوتنج" الأهلي يكثف بحثه عن مهاجم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، يبحث فريق الاسكوتنج بالنادي الأهلي عن مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور، إن فريق الاسكوتنج يبحث عن مهاجم جديد في إفريقيا والدوريات المتوسطة في أوروبا تحسُبًا لرحيل وسام أبوعلي.

واختتم:" وسام أبوعلي تتم متابعته من خلال كشافي بعض الأندية الأمريكية والاوروبية خلال بطولة كأس العالم للأندية وهناك إحدى شركات التسويق تواصلت مع الأهلي لمعرفة موقف الأحمر من رحيل اللاعب".