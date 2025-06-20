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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمد عبد الله جناح النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، استفسر عن موقفه خلال الفترة المقبلة.

ستاد المحور: محمد عبدالله يستفسر عن موقفه مع الأهلي بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" استبعد ريبيرو محمد عبدالله من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لوجود عدد كبير من الأجنحة في الفريق".

وأضاف:" محمد عبدالله استفسر عن موقفه في ظل وجود عروض قوية للاعب".

واختتم:" أكد عبدالله لمسؤولي الأهلي إن استفساره بسبب رغبته في أن يكون جاهز بنسبة ١٠٠% فنيًا وبدنيًا لبطولة كأس العالم للشباب".

