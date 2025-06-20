نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: الأهلي يحسم موقف كباكا عقب كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن أحمد خالد كباكا لاعب الأهلي الشاب وقائد منتخب مصر للشباب، ينتظر حسم موقفه النهائي من جانب النادي الأهلي عقب بطولة كأس العالم للأندية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كباكا عاد من إعارته لفريق مودرن سبورت وانتظم في تدريبات الأهلي قبل كأس العالم للأندية ولكن خوسيه ريبيرو لم يضم اللاعب لقائمة البطولة".

وأضاف: "اللاعب ووكيله استفسروا عن موقفه من الاستمرار أو الخروج معارًا من جديد في ظل وجود عروض محلية له".

واختتم: "يريد كباكا معرفة موقفه ليكون جاهز خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم".