نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم شحاتة: "المعلم" حصل على نصف بطولات الفراعنة.. وناصر منسي كان حلم حياته اللعب في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن حسن شحاتة حصل على نصف بطولات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويجه مع الفراعنة بثلاث بطولات أفريقية.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حسن شحاتة صنع تاريخا مع نادي الزمالك وهو ثاني الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء وساهم في شعبية النادي بالكويت بعدما لعب لعدة أندية هناك".

وأضاف: "ناصر منسي يمتلك كل مقومات رأس الحربة وهو زملكاوي حتى النخاع ويقاتل داخل الملعب ويسجل أهداف من أنصاف الفرص فهو لاعب كبير للغاية وكان حلم حياته اللعب في الزمالك وكنت دائما أقول بأنه سيكون أفضل مهاجم في مصر".

وأوضح: "ناصر منسي كان سيرحل عن الزمالك في بداية الموسم الماضي ولكنه تألق في السوبر الأفريقي وأتمنى انضمامه لمنتخب مصر في الفترة المقبلة".