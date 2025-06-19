نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلامه رئيسًا للاتحاد السكندرى بعد استقالة عبد المجيد والقاضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اجتماع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى منذ قليل تقدم أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى ومحمود القاضى عضو مجلس الإدارة باستفالتهما من منصبهما.

وكان محمد مصيلحى رئيس النادى تقدم باستقالته من منصبه فى الثانى من يونيو الحالى وأصبحت الاستقالة نهائية بعد مرور 15 يوم على تقديمها.

وتنص المادة 57 من لائحة نادى الاتحاد السكندرى على أنه فى خلو منصب رئيس النادى يقوم نائب الرئيس باختصاصاته وفى حلو خلو منصب النائب يقوم أعضاء المجلس باختيار أحدهم للقيام بأعمال الرئيس حتى أقرب جمعية عمومية.

وشهد اجتماع اليوم اختيار أعضاء المجلس لزميلهم محمد سلامه للقيام بأعمال رئيس النادى.