نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعقّد حظوظه في المونديال بعد السقوط أمام بالميراس بثنائية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة الأهلي وبالميراس وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية.

وتفوق بالميراس بثنائية دون رد ليحصد أول ثلاث نقاط غب البطولة على حساب الأهلي.

أهداف القاء

وسام أبو علي افتتح شريط الأهداف لكن بالنيران الصديقة في مرمى الشناوي لصالح بالميراس في الدقيقة 49 من عمر اللقاء

سجل هدف الثاني اللاعب خوسيه مانويل لوبيز بعد هجمة مرتدة سريعة استقرت في الشباك الخالية مع حلول الدقيقة 59.

المباراة توقفت لقرابة النصف ساعة بداعي سوء الأحوال الجوية لتعود المباراة من جديد في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة



وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

