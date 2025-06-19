الرياضة

الأهلي يعقّد حظوظه في المونديال بعد السقوط أمام بالميراس بثنائية

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الأهلي يعقّد حظوظه في المونديال بعد السقوط أمام بالميراس بثنائية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث وبالميراس  وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية.

وتفوق بالميراس بثنائية دون رد ليحصد أول ثلاث نقاط غب البطولة على حساب الأهلي.

أهداف القاء

وسام أبو علي افتتح شريط الأهداف لكن بالنيران الصديقة في مرمى الشناوي لصالح بالميراس في الدقيقة 49 من عمر اللقاء

سجل هدف  الثاني  اللاعب خوسيه مانويل لوبيز بعد هجمة مرتدة سريعة استقرت في الشباك الخالية مع حلول الدقيقة 59.

المباراة توقفت لقرابة النصف ساعة بداعي سوء الأحوال الجوية لتعود المباراة من جديد في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة


وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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