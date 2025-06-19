نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الأهلي وبالميراس ثالث مباراة تتوقف في مونديال الأندية بسبب الأحوال الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقفت مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة، مساء الخميس، بسبب الأحوال الجوية، لتُصبح ثالث مباراة تتأثر بالعوامل المناخية خلال البطولة في ثلاثة أيام متتالية.

وأُوقفت المواجهة التي احتضنها ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، عند الدقيقة 60، بعد رصد تحذيرات من عاصفة رعدية قريبة، وذلك وفقًا لبروتوكولات السلامة الأمريكية التي تنص على تعليق أي فعالية رياضية خارجية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة فور سماع دوي الرعد أو رؤية البرق، لما يشكله ذلك من خطر على اللاعبين والجماهير.

ورغم أن السماء لم تشهد أمطارًا واضحة لحظة التوقف، أثار القرار العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن التعليمات الأمنية واضحة في التعامل مع هذه الحالات، خاصة أن أخطر مراحل العاصفة تكون عند بدايتها أو نهايتها.

واستؤنفت المباراة بعد توقف دام أكثر من نصف ساعة، في سيناريو تكرر للمرة الثالثة على التوالي، حيث سبقت هذه الحالة توقف مباراة سالزبورغ النمساوي أمام باتشوكا المكسيكي في مدينة سينسيناتي يوم الأربعاء، والتي تأجل استئنافها لنحو ساعة ونصف. كما تأخر انطلاق مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الثلاثاء، في أورلاندو لأكثر من ساعة بسبب نفس الظروف.

وتُشكل العواصف الصيفية الرعدية تحديًا تنظيميًا كبيرًا في المدن الأميركية خلال هذا التوقيت من العام، وهو ما تفرضه طبيعة المناخ المحلي وقواعد السلامة الصارمة المعمول بها هناك.