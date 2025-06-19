نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة السوبر السعودي.. الاتحاد يواجه النصر في نصف النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، حيث تقام البطولة في الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس المقبل في هونغ كونغ.

وتشارك أربعة أندية في بطولة كأس السوبر السعودي التي ستستضيفها هونغ كونغ، والتي أصبحت ثالث بلد يستضيف البطولة بعد إنجلترا والإمارات، وهي فرق الاتحاد، حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، والهلال، صاحب المركز الثاني والقادسية وصيف الكأس وصاحب المركز الرابع، والنصر صاحب المركز الثالث.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مثيرة بين الاتحاد والنصر في الدور قبل النهائي، فيما يلعب الهلال مع القادسية في المواجهة الثانية، فيما لم يتم الكشف موعد المباراتين.

وكانت بطولة السوبر السعودي قد انطلقت عام 2013 بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، قبل أن يتم إدخال نظام جديد بمشاركة أربع فرق ابتداء من نسخة عام 2022.