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أحمد جودة - القاهرة - أشعل الإعلامي والمعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقه الطريف والساخر على مجريات مباراة الأهلي وبالميراس، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وذلك بعد تأخر الأهلي في النتيجة.

مدحت شلبي يتمنى "البرق والرعد" في مباراة الأهلي وبالميراس

وخلال تعليقه على المباراة، تحدث شلبي عن سيناريوهات إيقاف المباراة في حال لم تُستكمل، قائلًا بصوته المعروف:

"عندنا احتمالين يا حبيبي… يا استكمال المباراة على نفس النتيجة، يا تعاد من الأول… والفيفا ليها القرار، بس ده لو المباراة لم تُستكمل أصلًا."

لكن سرعان ما اتخذ شلبي منحى فكاهيًا، دعا فيه بطريقة لا تخلو من الكوميديا:

"إن شاء الله ينزل برق ورعد، وتتلغي المباراة، وتتعاد من البداية… السحاب يرخ رُخّة من اللي يحبها قلبك، ويغرق الدنيا ديّه!"

كلمات شلبي، التي جاءت على وقع إحباط جماهيري من تأخر الفريق الأحمر، لاقت انتشارًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا، حيث عبّر عدد كبير من جماهير الأهلي عن ابتسامتهم رغم النتيجة، بفضل "الدعابة الشلبية" المعهودة.